موقف مصابي الزمالك من مباراة دريمز المقبلة بالكونفيدرالية الإفريقية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.

وتعادل الزمالك مع دريمز من دون أهداف في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية في المباراة التي لعبت أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي.

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ويغيب عن نادي الزمالك عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وهم أحمد فتوح وعمر جابر وأحمد سيد زيزو، ومحمود علاء وأشرف روقا وأوباما بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وبخصوص زيزو سيكون اللاعب جاهزًا لمباراة الإياب أمام دريمز الغاني، وذلك وفقًا لما أعلنه محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا إلى تعافيه من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في مباراة القمة الماضية.

ويفقد الزمالك عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد في قائمة الفريق الإفريقية.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق فيوتشر في ربع النهائي بثلاثية مقابل هدفين.