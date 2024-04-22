شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يسعى لتجهيز المصابين فى الزمالك قبل مواجهة الحسم أمام دريمز الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على تجهيز المصابين من لاعبى الفريق لرحلة غانا استعدادا لمواجهة دريمز الغانى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل. ويسعى جوميز لتجهيزهم حتى تكون جميع عناصر الفريق مستعدة للقاء.

وغاب عن مواجهة الذهاب فى القاهرة كل من أحمد فتوح وعمر جابر للإصابة، وأشرف روقا ومحمود علاء ويوسف أوباما لعدم الجاهزية، وعبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لعدم القيد فى القائمة الأفريقية.

الزمالك استطاع خلال مشواره فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.