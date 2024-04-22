شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يسعى لمواصلة الانتصارات فى الدوري أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق مودرن فيوتشر نظيره الداخلية باستاد السلام، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.



وفى المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها من 17 مباراة ولديه مباراة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 7 مباريات وتلقيه 9 هزائم.



وكان مودرن فيوتشر قد تغلب على الداخلية في مباراة الدور الأول، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين 26 سبتمبر الماضي، وسجل هدفي مودرن فيوتشر وقتها كل من، عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت من ركلة جزاء.



واستعاد مودرن فيوتشر نغمة الانتصارات، بعدما تغلب في مباراة الجولة الماضية على فاركو بثنائية نظيفة، سجلها أحمد عاطف ومحمود رزق لاعبا الفريق.



ويدرس أحمد كشري المدير الفني لفريق الداخلية خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى محمد مجدى، والدفاع إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، محمود صابر ، كريم يحيى، والوسط مصطفى فوزى ، أحمد عماد ، محمود حسونة ، كليتش، وفي الهجوم أحمد سيد غريب ، فانوم الفريد".