الزمالك يواجه جى إس كى الكونغولى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره جى إس كى الكونغولى فى التاسعة مساء اليوم، الإثنين، فى إطار مباريات الدورى الرئيسى ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 37/32، فى إطار ختام مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر، ليتصدر مجموعته بالدور الأول.

ويسعى الزمالك لتصحيح الأوضاع وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض السوبر أمام الأهلى بنتيجة 23/21، خاصة أنه نجح فى تحقيق الفوز بأول لقاء فى الكؤوس على بطل الكونغو بنتيجة 26/19.

وتضم قائمة يد الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبد الغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبد الحميد العربي.