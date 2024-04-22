شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بلدية ميلا الجزائرى فى الكؤوس الأفريقية لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بلدية ميلا الجزائرى فى الدور الرئيسي بطولة ببطولة الكؤوس الأفريقية بالجزائر، فى الثالثة عصر اليوم الإثنين.

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على شبيبة كسكيدة الجزائرى بنتيجة 30/19 فى ختام مواجهاته بالدور الأول أمس الأول السبت.

ووقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من - شبيبة سكيكدة الجزائري - وفاق عين التوتة الجزائري.

ونجح الأهلى فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى على حساب الزمالك بنتيجة 23/21 ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلاً من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».