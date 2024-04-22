شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مروان عطية أقرب اللاعبين للمشاركة فى مباراة مازيمبي الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر مستجدات مصابي النادي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي المرتقبة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو، ليضع قدماً في النهائي.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مروان عطية جاهز لمباراة مازيمبي، وديانج بدأ نزول التدريب وإمام عاشور بدأ الجري لكن ليس معنى ذلك أن يلحقوا بالمباراة، والاستعجال قد يؤدي إلى انتكاسة وتتكرر الإصابة.

وأضاف شوبير، "كوكا تعرض لـ كدمة، لا أعتقد أنها ستحتاج إلى وقت، وأكرم ليس لديه إصابة ولكن تم خياطة عدة غرز وسيتدرب بشكل طبيعي، قوة الأهلي ستظهر بشكل أكبر بعد الصعود للنهائي وعودة المصابين.

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.