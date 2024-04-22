شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقرر سفر الزمالك إلى غانا الخميس المقبل لمواجهة دريمز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على سفر بعثة الفريق إلى غانا الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني فى مباراة العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد على ملعب "بابا يارا" فى السادسة مساءً.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في غانا الجمعة، على أن يخوض التدريب الأساسي على ملعب المباراة السبت، والذى سيشهد تحديد الخطة التي سيعتمد عليها في المواجهة المهمة.

صعد الزمالك إلى دور المجموعات بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ، كما فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة.