سموحة يحصد ميداليات ذهبية وبرونزية بكأس مصر لسباحة الزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - حصد نادى سموحة ميداليات ذهبية وبرونزية فى بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف فىًاليوم الخماس من البطولة المقامة في الفترة من 17 إلى 22 ابريل 2024

وقد تصدر السباح "مازن طارق" مرحلة 15 سنة بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بزعانف المونو

كما حصلت السباحة "روقيه طارق" مرحلة 15 سنة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة بزعانف المونو

يذكر أن مدربو مرحلة 15 سنة وحتى العمومي هم كابتن "محمد عبد الناصر - حسام حسن - عمرو ابوحسيبه - مروان عبد الناصر - احمد حسني -احمد محمد" ومدرب الفتنس كابتن "مصطفي سليمان" والمدير الفني كابتن "طارق حجازي"

والمدير الإداري كابتن "مصطفي السيد"