موعد مباراة زد والجونة اليوم بالدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الجونة، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق زد إف سي، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة زد والجونة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة زد والجونة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتم إسناد اللقاء إلى قناة أون تايم سبورت 2.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام الرئيسية قررت تعيين أحمد جمال حكما لمباراة الجونة وزد إف سي، ويعاونه كل من وائل شعبان وماجد المليجي، ومحمد العتباني حكما رابعا، يوجد على تقنية الفيديو كل من طارق مجدي ومصطفى عثمان.

ترتيب الجونة وزد في الدوري المصري

يتواجد فريق زد إف سى المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

علي الجانب الأخر يحتل فريق الجونة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 25 نقطة.