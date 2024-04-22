تكريم اللجنه المنظمة والحكام في ختام بطولة الجمهورية للكانوي والكياك "صور"

ياسر رشاد - القاهرة - قام مجلس إدارة الإتحاد المصري للكانوي و الكياك بتكريم المساهمين في نجاح بطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك و الباراكانوي " الحافز الرياضي " التي أقامها الاتحاد بنادي المعديه بالبحيرة في إطار إحتفالات "أعياد تحرير سيناء" ، و التي شهدت منافسات شرسه بين الأنديه واللاعبين المشاركين للمنافسه على درع البطولة والحصول على أعلى النقاط بجانب درجات الحافز الرياضي للاعبين الأوائل.

وقام مجلس إدارة الاتحاد بتقديم الشكر للمساهمين في نجاح البطوله و توزيع شهادات تقدير للجنه المنظمه للبطوله و حكام البطوله و مجلس إدارة نادي المعديه و مندوبي وزارة الشباب و الرياضه و مديرية الشباب و الرياضه بالبحيره و الجهاز الإداري بالإتحاد وقوات التأمين كما قام بتوزيع الميداليات علي الفائزين بالبطوله

و قام بتوزيع الجوائز اللواء أيمن شويته رئيس مجلس أدارة الإتحاد و العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد و اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإداره و الكابتن عادل توتو رئيس نادي المعديه و الدكتور احمد فتحي مندوب وزارة الشباب و الرياضه و الاستاذ السيد كونه وكيل مديرية الشباب و الرياضه بالبحيره

و أقيمت البطوله في إطار إحتفالات الدوله بأعياد تحرير سيناء ، استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين و الممارسين لها و فتح مراكز تدريب و معسكرات في كافة المحافظات

و شارك في البطوله حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م ، 5000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال

شارك في البطوله اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )

693693

545465 - Copy

877887

4554645

89989898