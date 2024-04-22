فوز البلاستيك وبنها بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

البلاستيك × قليوب

فاز فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني على فريق مركز شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي بهدف دون رد سجله حسام عادل، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

بنها × المرج

فاز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن الفوز خارج ملعبه على فريق المرج بقيادة محمد شعراوى بهدف دون رد سجله على الجنايني، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

طوخ × الطيران

فاز فريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال على فريق الطيران بقيادة محمد عباس بهدفين نظيفين، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

القناطر× هليوبوليس

تعادل فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه مع فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر سلبيًا، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

بهتيم × ابو السعود

فاز فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر علي فريق شباب ابو السعود بقياده تامر الباشا برصيد 10 نقاط مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بسداسية مقابل هدف سجلها هدفين لكلأ من كريم ناصر وسلام وهدف لجابر واحمد اسامه لبهتيم، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

المطرية × بطا

فاز فريق المطرية بقيادة أحمد البدري على فريق شباب بطا بقيادة شريف رضا بثلاثية مقابل هدف، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

الماظة × اسكو

فاز فريق الماظة بقيادة رمضان عبد الستار على فريق اسكو بقيادة اشرف ابو رجيلة بهدفين مقابل هدف سجلها عبد الله الحضري وزياد حسن للماظه وعبادة لاسكو، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بالقسم الثالث :