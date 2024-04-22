مهمة صعبة لسيدات يد الأهلي أمام الأبيار الجزائري في كأس الكؤوس الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الأهلي للسيدات لكرة اليد ، اليوم الاثنين، مواجهة قوية ضد الأبيار الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها الجزائر.

وتقام المباراة على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويسعى سيدات يد الأهلي للفوز بالمباراة ومواصلة مشواره بالبطولة بعد الفوز على على دي جي إس بي بنتيجة 26-21، قبل الهزيمة أمام أول أغسطس الأنجولي 27-23.

وأكدت رنا راضي، لاعبة فريق سيدات يد الأهلي ، صعوبة مواجهة فريق الأبيار خاصة أن المنافس يلعب وسط جماهيره.

وتابعت: " درسنا فريق الأبيار بشكل جيد، والجهاز الفني بقيادة محمد عادل حرص على منحنا تعليمات فنية بعد دراسة الفريق المنافس، من أجل الفوز بالمباراة".