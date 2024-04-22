الليلة.. الأهلي يواجه النصر الليبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي منافسه النصر الليبي اليوم الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة القلعة الحمراء.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق بقيادة المدرب الإسباني فيرناندو مونزو إلى مواصلة انتصاراته والتأهل إلى المباراة النهائية.

وعقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة، وطالبهم بالتركيز في المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء أمام الفريق الليبي.

وفاز الفريق الأحمر على الشرطة الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

ووصلت المغربية بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وصلت مساء أمس الأحد إلى القاهرة، لحضور منافسات نصف نهائي ونهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال التي تنتهي غداً الثلاثاء، وأيضًا سوف تحرص على حضور بطولة إفريقيا للسيدات التي تنطلق في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

واستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي بمطار القاهرة كل من ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن نهلة سامح نائب مدير البطولة الإفريقية.