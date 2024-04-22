التعادلات تسيطر على الجولة السابعة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين، للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

حرس الحدود × لافيينا

تعادل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي مع فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح سلبيًا، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين .

غزل المحلة × راية

تعادل فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك مع فريق راية بقيادة محمد حليم سلبيًا، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

وادي دجلة × القناة

تعادل فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي مع نظيره فريق القناة بقيادة أحمد العجوز بهدف لمثله حيث تقدم فريق وادي دجلة بهدف دون رد في الشوط الأول سجله على حسين من ركلة جزاء وتعادل القناة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

طنطا × السكة الحديد

فاز فريق طنطا بقيادة عمرو أنور على فريق السكة الحديد بقيادة تامر رياض بهدف دون رد سجله محمد السيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين .

بتروجيت × بروكسي

تعادل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد، بهدف لكل منهم، حيث تقدم بتروجت بهدف اسماعيل بامبا وتعادل شيراز لبروكسي، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :