جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الإثنين، الموافقق 22 أبريل 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، المحلية والقارية، حيث تلعب مباريات في الدوري المصري والإسباني.

وتعرض "بوابة الخليج 365"، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

زد ضد الجونة، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

الداخلية ضد فيوتشر اف سي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

إشبيلية ضد ريال مايوركا، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

روما ضد بولونيا، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

ميلان ضد إنتر ميلان، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

مواعيد مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا اليوم

اليابان ضد كوريا الجنوبية، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

الإمارات ضد الصين، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

تايلاند ضد طاجيكستان، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

السعودية ضد العراق، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا لكرة السلة اليوم

الأهلي ضد بانجي، الساعة 8 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر عبر قناة النادي الأهلي، والموقع الرسمي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL.

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اليوم

الأهلي ضد النصر الليبي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا لكرة اليد اليوم

الأهلي ضد بلدية ميلا، الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، قناة الاتحاد الإفريقي عبر موقع يوتيوب.

الزمالك ضد جي إس كي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على اليوتيوب.