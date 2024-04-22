شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يدرس التحكيم بالسعودية بعد إيقافه محليا استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس محمود عاشور حكم الفيديو إدارة بعض المباريات في الدورى السعودية استعدادا لأولمبياد باريس، فى ظل إيقافه من جانب لجنة الحكام وعدم إدارة مباريات فى الدورى المصرى.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي المصري محمود عاشور ضمن قائمة الحكام المشاركين في أولمبياد باريس 2024 التى تنطلق يوليو المقبل .

وسبق وتواجد محمود عاشور في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والذي شهد حضورا مشرفا للتحكيم المصري.

وأكد الحكم الدولى محمود عاشور أنه موقوف عن التحكيم، مؤكداً أن الحكام المصريين يعانون من غياب المساندة والدعم.

وأضاف عاشور، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى أحمد شوبير، "تم إيقافى عن التحكيم فى مصر بعد تصريحاتي التليفزيونية، رغم أننى أتحدث لمصلحة التحكيم".

وتابع عاشور، "منذ عودتي من كأس الأمم الأفريقية والاشتراك فى إدارة 11 مباراة لم أدير أي مباراة، واستفسرت ولم أتلق جوابا، حتى علمت بقرار إيقافي، ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام فوجئ بإيقافي أيضا".