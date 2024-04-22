شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم التكنولوجيا بنادى أرسنال: الكفاءات المصرية موجودة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد فاروق، رئيس قسم التكنولوجيا بنادى أرسنال الإنجليزى، أن الكفاءات المصرية على الصعيد الإداري فى الأندية الأوروبية متواجدة وبقوة. وقال سيد فاروق، الذى حل ضيفاً على برنامج "ياحلو صبح نهارنا أون" مع محمد منير وإسراء سعد عبر إذاعة راديو أون سبورت إف إم، "حالياً أتولى منصب رئيس قسم التكنولوجيا فى أرسنال، ومسئول عن كل ما هو تكنولوجى هناك، بالتعاون مع أحد أعضاء مجلس الإدارة هناك".

وأضاف فاروق، "الكفاءات المصرية على الصعيد الإداري في الشأن الرياضى متواجدة وبقوة ولابد أن يتم منحها الفرصة في مصر حتى تفيد صناعة كرة القدم".

وتابع سيد فاروق، "في أوروبا يتم التعامل مع الجمهور كزبون يحتاج خدمة، لذا فالهدف الأساسى هو تقديم خدمة ترفيهية للمشجع، سواء كان طفلا أو كبار السن أو الأسرة أو حتى ذوى القدرات الخاصة".

يذكر أن برنامج ياحلو صبح نهارنا أون من تقديم محمد منير وأميرة أسامة وإسراء سعد ورئيس التحرير عمرو حجاج وإعداد لبنى عبد الله ومحمد عبد الجليل ، ويذاع يومياً من الاحد للخميس عبر راديو أون سبورت إف إم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة.