شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع عدة سيناريوهات لتفادى إيقاف القيد الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عدة سيناريوهات لتفادى إيقاف القيد في الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب المديونيات المستحقة للمغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق، حيث حصل بوطيب على حكم بتأييد أحقيته في المديونية بالكامل، وينتظر باتشيكو الحكم فى الجلسة المقرر لها 30 من الشهر الجارى.

مجلس إدارة الزمالك يسعى فى السيناريو الأول للتواصل مع خالد بوطيب والاتفاق على جدولة المبلغ المستحق، وكذلك التواصل مع باتشيكو للاتفاق على الجدولة، وهذا الأمر تجد فيه إدارة القلعة البيضاء صعوبة لعدم قدرة التواصل مع أي منهما بشكل مباشر، وفى السيناريو الثانى تسعى إدارة الزمالك لتوفير المبالغ المستحقة على النادى، وإن كانت مبالغ باهظة، ولكن تسعى الإدارة للبحث عن موارد مالية لسد تلك الخانة خشية تجدد إيقاف القيد.

خالد بوطيب حصل على حكم بتأيد الغرامة المالية على نادى الزمالك، والمقدرة بمليون و900 ألف يوريو، ووصلت لـ 2 مليون و400 ألف يوريو بالغرامات الموقعة على النادى"، وتعاقد نادى الزمالك مع المغربي خالد بوطيب في يناير 2019، قبل أن يفسخ عقده في يناير 2020، الأمر الذى دفع اللاعب إلى شكوى النادي الأبيض، على الجانب الآخر، حصل جايمى باتشيكو على حكم فى البداية بحصوله على باقى قيمة عقده مع الزمالك والبالغة 600 ألف يورو، لكن المدرب جدد شكواه وطلب الحصول على قيمة عقده بالكامل، وهو ما سيتم الحكم فيه فى جلسة 30 أبريل.