شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة ونوران جوهر تستعيد الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ34 على التوالي والـ 244 فى تاريخها.

بينما استعادت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز الوصافة، فيما تراجعت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة إلى المركز الثالث بعد الإصابة الأخيرة التي تعرضت لها وحرمتها من المشاركة في بطولة الجونة الدولية.

تصنيف السيدات



تصنيف الاسكواش

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ نور الطيب

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

8ـ الأمريكية أماندا صبحي

9- البلجيكية تيني جليس

10ـ روان العربي