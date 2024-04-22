شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض المجازفة بالمصابين فى الأهلى قبل موقعة العودة أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة الاستعجال فى عودة اللاعبين المصابين من أجل المشاركة فى مباراة العودة أمام مازيمبي الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويفضل منح اللاعبين المصابين الوقت الكافي للتعافي من الإصابة قبل المشاركة من التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة ومؤثرة فى مختلف المراكز، وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية، ومنهم من اقترب من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومنهم من يحتاج وقتا ليس طويلا قبل العودة لتدعيم الفريق الأحمر.

ولا يميل كولر لمبدأ استعجال عودة اللاعبين المصابين للمشاركة في المباريات، حيث سيستمر غياب الخماسي الشناوي وياسر وديانج وإمام والشحات، بينما يعد مروان عطية هو الوحيد القريب من تدعيم فريقه في مباراة الإياب ضد مازيمبي الكونغولي.

ويستعيد الأهلي جهود الخماسي المصاب الشناوي وياسر وديانج وإمام والشحات في نهاية أبريل الجاري، على أن يكون اللاعبين جاهزين للمشاركة في مباريات الدوري المصري، وفي نهائي دوري أبطال إفريقيا حال صعود الأهلي للمباراة النهائية.

على صعيد متصل ، علق مارسيل كولرعلى تعادل فريقه مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال: "واجهنا ظروفا صعبة ولعبنا على نجيل صناعي لم نتعود عليه، وحللنا المنافس جيدا، ولعبوا بالطريقة التي توقعتها، وهي أنهم سيلعبون على الكرة الثانية والكرات الطولية والضغط والعامل البدني، وخلقوا بعض الفرص خلال المباراة، ومصطفى شوبير قدم مباراة كبيرة".

وأضاف كولر، في تصريحات للصفحة الرسمية للأهلى عبر فيس بوك: "لعبنا بشغف وإصرار كبير وخلقنا فرصا كثيرة على مدار الشوطين، وكان يجب أن نحرز هدفا، وصلنا قبل المباراة بثلاثة أيام للتعود على الأجواء، وشاهدنا فيديوهات كثيرة لفريق مازيمبي ومعرفة طريقته دفاعيا وهجوميا، وهو ما طبقناه على اللاعبين في التدريب، وبدأت أعطي محاضرات يومية عن طريق لعب مازيمبي، واللاعبون كانوا في قمة تركيزهم ونفذوا كل ما طلبته منه".



وأضاف، "النتيجة مقبولة وإن كنت أتمنى إحراز هدف خلال تلك المباراة، وعلينا أن نحتفظ بهذه الأهداف في مباراة العودة، وأتمنى أن يكون هناك دعم كبير من جمهورنا، وأن يكون الملعب مكتملا على آخره، وألا يكون حاضرا فقط، وأن يكون اللاعب رقم واحد ويشعل الأجواء داخل الملعب".

واستطرد: "مازيمبي فريق جيد بدنيا ويركضون كثيرا، وعن التحضير سأبدأ مشاهدة مباريات مازيمبي السابقة، ولدي ميزة هذه المباراة لشرح المباراة التي خضناها أمامه بشكل عملي وتحديد الإيجابيات والسلبيات".

وأردف: "هنأت اللاعبون على الأداء أمام مازيمبي وقلت لهم لم نتأهل حتى الآن، والفريقين لديهم نفس الحظوظ، وعلينا أن نعرف أن أي هدف على أرضنا بهدفين، وهم لو سجلوا هدفا سنكون مطالبين بتسجيل هدفين، وغاضب جدا مما يقال على الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، في الإعلام، وهو ثالث طبيب يعمل معنا في الفريق، وبالتأكيد هو أفضل وأعظم طبيب عملت معه في الأهلي، وهو صريح وصادق وشاطر في عمله، وغاضب مما يقال عنه".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "لدينا إصابات منهم 7 إصابات، ومنهم 3 لاعبين أصيبوا مع منتخبات بلادهم، وياسر أصيب في مباراة ميدياما وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة، وأكد أن اللاعب يحتاج 8 أسابيع قبل العودة للملاعب، ولكن من الأسبوع القادم سيبدأ التدرب معنا، وبذلك سيكون مر على إصابته 7 أسابيع ونصف، أي أنه سيعود مبكرا عن الموعد المحدد سالفا، ومن تصله معلومات خطأ عليهم الهدوء ولا يتحدثون عن أمور داخلية لا يعلمون عنها شيئا".