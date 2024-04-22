شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزب لاعب طائرة الأهلي: مواجهة النصر الليبي صعبة وهدفنا لقب بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عزب، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلى، أنه يتمنى الفوز على فريق النصر الليبي فى لقاء الفريقين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا التي تقام فى ضيافة النادي.

وأضاف عزب، سنواجه فريقًا قويًا للغاية ولكننا نعرف جيدًا كيف نخوض مثل هذه المباريات الصعبة ونتمنى أن نفوز باللقاء وأن نحقق لقب البطولة، أمامنا مباراتان من أجل التتويج، بالتأكيد ستكون مهمة صعبة ولكن نسعى بقوة للفوز واستكمال المشوار بنجاح.. نعد جماهيرنا بتحقيق لقب البطولة.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الشرطة الرواندى بنتيجة 3/0 أمس الأحد، وتأهل الأهلى إلى دور ربع النهائى بالفوز على إسبوار الكونغولي بنتيجة 3/0 فى دور السادس عشر مساء السبت.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الفوز على نظيره العدالة الكينى، بنتيجة 3/0 فى إطار رابع مواجهات الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية فى ختام الدور الأول ليحقق العلامة الكاملة فى الدور الأول.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى لقاءاته على جرين تيم الكونغولى والفتح المغربى على التوالى بنتيجة 3 / 0، قبل أن يهزم الأسمنت الإثيوبى الأربعاء بنفس النتيجة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادى الاهلى، ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ"Fan ID"، للحصول على تذاكر البطولة، التى سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتى، لحضور المباريات.