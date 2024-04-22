شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يدخل التاريخ ويتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام 2018، بات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين، على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

ويعد محمد صلاح ثانى لاعب عربى وأفريقى يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا بعد النجم الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الذى توج بالجائزة عام 2016

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن إدارة ليفربول قررت الإبقاء على محمد صلاح لاعباً فى الفريق، وعدم النظر فى العروض المقدمة إليه، وتحديداً من أندية الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز قرر اتخاذ هذا القرار بعدما أصبح مهددا بفقدان جميع الألقاب هذا الموسم ما يجعله مطالباً بالحفاظ على لاعبيه وقوامه الأساسي الموسم المقبل، للمنافسة مجددا على كافة الألقاب محليا وقاريا.

وتم ربط الدولي المصري، البالغ من العمر 31 عامًا، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، وفي سبتمبر الماضي رفض ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد، الذي ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي.

يذكر أن عقد محمد صلاح، الذي قاد ليفربول إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفا في 26 مباراة، ممتد في أنفيلد حتى يونيو 2025 بعد توقيع الصفقة الأكثر ربحا في تاريخ النادي في عام 2022.