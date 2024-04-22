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تعرّف على مباريات نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلى.

وتأتي مباريات المربع الذهبي على النحو الآتي:
• السجون الكيني X مولودية بوسالم التونسي (5 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• الأهلي  X  النصر الليبي (8 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
وتقام مباريات بين الفرق الأخرى لتحديد المراكز

مباريات تحديد المراكز من 19 إلى 20:

• الأسمنت الإثيوبي X جارد الكونغولي (4 عصرا - صالة الشهداء).
مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 18:
• جسجارا الرواندي X روكينزو البوروندي (6 مساء - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المراكز من 13 إلى 16:

• إسبوار الكونغولي X جامعة ولڤز الزيمبابوي (10 صباحا - صالة الشهداء).
• انجز الإيفواري X جرين بافالوز الزامبي (12 ظهرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 12:

• العدالة الكيني X وداد تلمسان الجزائري (11 صباحا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الفتح المغربي X جرين تيم الكونغولي (1 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المراكز من 8 إلى 5:

• الشرطة الرواندي X دوالا الكاميروني (2 ظهرا - صالة الشهداء).

• هيئة المواني الكيني X أمل البيليدة الجزائري (3 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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