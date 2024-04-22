إصابة مهاجم القزازين بقطع في الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد عبد الفضيل مهاجم القزازين إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض أحمد عبد الفضيل للإصابة في مباراة المنصورة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الماضية بالمجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها حسن مجدى إصابته بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن الملاعب ستة أشهر، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

نتائج مباريات المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :

تعادل فريق المنصورة مع فريق مركز شباب القزازين سلبيًا في لقاء قمة جماهيري.

فاز فريق صيد المحلة على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله حمادة جلال.

فوز فريق شباب تلا على فريق اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف سجلهما محمود عبد الحفيظ وهشام سرحان لتلا بالشوط الأول واحمد صالح لاتحاد نبروه بالشوط الثاني .

فوز فريق مالية كفر الزيات على فريق بني عبيد بثلاثية مقابل هدف.

تعادل فريق بايونيرز مع فريق بلقاس بهدفين لكل منهما.

ترتيب المجموعة المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :

1- المنصورة 35 نقطة

2-شباب القزازين 33 نقطة

3- مالية كفر الزيات 31 نقطة

4- بايونير 25 نقطة

5-اتحاد نبروه 25 نقطة

6- صيد المحلة 21 نقطة

7 -كفر الشيخ 19 نقطة

8 -بني عبيد 18 نقطة

9 -بلقاس 10 نقاط

10- شباب تلا 8 نقاط