شبانة : الزمالك فرط في فوز سهل أمام دريمز وهو الأقرب للصعود

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الزمالك كان يستطيع تحقيق الفوز على دريمز الغاني بأكثر من هدف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كما توقعنا قبل المباراة.

وأضاف شبانة ان التعادل السلبي جاء وسط ظهور شوط أول سىء من جانب القلعة البيضاء، اضافة لاهدار العديد من الفرص في النصف الثاني من اللقاء.

وعلق شبانة على انتقادات الجماهير لعناصر الفريق وابرزهم شيكابالا، مؤكدا انه ليس الوقت المناسب للهجوم على اللاعبين، وان الفريق في أمس الحاجة للدعم في الوقت الحالي، كما انه يستطيع الصعود من غانا امام دريمز المتواضع.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباتته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.