هل يلحق مصابو الاهلي بمباراة مازيمبي المقبلة بدوري أبطال إفريقيا؟

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الاهلي التعادل في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي من دون أهداف، حيث يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية.

اقرأ أيضًا: مستشهدًا بـ الاهلي.. ميدو ينتقد لجنة المسابقات السعودية بسبب الهلال

ويغيب عن الأحمر كل من ياسر إبراهيم وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد الشناوي وأليو ديانج ومروان عطية بسبب الإصابة، حيث أصبح مروان عطية جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة أمام مازيمبي الكونغولي.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي، فيما تأهل مازيمبي بعد الإطاحة ببترو أتليتكو الأنجولي من ربع النهائي.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.