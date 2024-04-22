شوبير ينتقد جماهير الزمالك بعد التعادل مع دريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

انتقد الإعلامي أحمد شوبير جماهير نادي الزمالك، بعد هجومها على لاعبي الفريق الأول، خاصة بعد التعادل في مباراة الأمس أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “وارد جدًا أن يكون هناك لاعب خارج فورمته في مباراة ما، ولكن هذا لا يعني أن تهاجمه جماهير ناديه، أو أن تهاجم النادي بعد أي تعثر”.

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وأضاف: “فرص تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية كبيرة جدًا، وبنسبة و55%، في المقابل فإن فرص تأهل دريمز الغاني هي 45%”.

وتابع: “فريق دريمز الغاني ليس ضعيفًا أو يستهان به، ولكن لاعبي الزمالك جيدين ولديهم خبرات كبيرة ستحسم صعودهم للمباراة النهائية إن شاء الله”.

واختتم: “باستغرب جدًا من هجوم جماهير الزمالك على لاعبي فريقها خاصة بعد أي تعثر، إيه المشكلة إن لاعب ميكونش في يومه، مثلا مصطفى شلبي لم يكن في موفقًا، فهل هذه جناية؟”.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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