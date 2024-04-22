بالأسماء.. رباعي شمال إفريقي على رادار الاهلي في الميركاتو الصيفي

بدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي مبكرًا في مناقشة السير الذاتية لعدد من اللاعبين المعروضين على القعلة الحمراء من أجل مناقشة إمكانية ضمهم في الميركاتو القادم.

وبرزت أسماء أربعة لاعبين من شمال إفريقيا، حيث تم عرضهم على طاولة مفاوضات الاهلي لضمهم في الميركاتو الصيفي القادم، بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

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ويعد الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي في مركز قلب الدقاع، كما دخل الشاب علاء غرام مدافع الصفاقسي التونسي دائرة الترشيحات أيضًا.

وبرز اسم الدولي المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر سوتشي الروسي والوداد الأسبق لتدعيم مركز الظهير الأيسر مع معلول، كما برز اسم محسن بوريقة مهاجم المغرب الفاسي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق المارد الأحمر التعادل في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي من دون أهداف، حيث يسعى الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية.