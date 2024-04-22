خبر سار لـ حسام حسن قبل مواجهتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، خبرًا سارًا قبل مواجهتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ومن المُقرر أن يقود حسام حسن منتخب مصر في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في يونيو المقبل.

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وتقرر أن يعود ثنائي الاهلي إمام عاشور ومحمد الشناوي للمشاركة مع الفريق الأحمر قبل مواجهتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ما يعني جاهزيتهما للانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن.

ويعد الثنائي إمام عاشور ومحمد الشناوي أحد العناصر الأساسية في تشكيل منتخب مصر، والذين سيعتمد عليهم حسام حسن خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب منتخب مصر في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.