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مدرب مازيمبي يستفز الاهلي قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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الأهلي ومازيمبي - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ومازيمبي - دوري أبطال أفريقيا

تحدث ألكسندر جوران، المدرب العام لفريق مازيمبي الكونغولي عن استعدادت فريقه لمواجهة الاهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جوران في تصريحاته قبل مواجهة الإياب: “لا اعتبر تعادلنا مع الاهلي بمثابة الخسارة، فلدينا ثقة كبيرة في لاعبينا على التسجيل في شباك الاهلي رغم التعادل في المباراة التي لعبت في الكونغو”.

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وأضاف: “كنا في نفس الموقف من قبل في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي، ولم نسجل في مازيمبي ولكننا استطعنا التسجيل في أنجولا وحسمنا تأهلنا لنصف النهائي”.

وتابع: “سنلعب بشكل هجومي أمام الاهلي في مباراة مازيمبي القادمة، سنلعب بشكل طبيعي وسنخلق الفرص وسنسجل في الاهلي مثلما فعلنا أمام بترو أتليتكو”.

وأكمل: “ما لف نظري في الفريق المصري هو وسام أبو علي، فقد أرهق مدافعينا بسبب المراوغات التي يقوم بها، وكان الاهلي يعتمد عليه في الخروج بالكرة”.

واختتم: “فريقنا لن يكون رد فعل، سنأتي إلى القاهرة للتسجيل في بطل إفريقيا والفوز بالمباراة، وحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا”.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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