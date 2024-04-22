مدرب مازيمبي يستفز الاهلي قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحدث ألكسندر جوران، المدرب العام لفريق مازيمبي الكونغولي عن استعدادت فريقه لمواجهة الاهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جوران في تصريحاته قبل مواجهة الإياب: “لا اعتبر تعادلنا مع الاهلي بمثابة الخسارة، فلدينا ثقة كبيرة في لاعبينا على التسجيل في شباك الاهلي رغم التعادل في المباراة التي لعبت في الكونغو”.

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وأضاف: “كنا في نفس الموقف من قبل في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي، ولم نسجل في مازيمبي ولكننا استطعنا التسجيل في أنجولا وحسمنا تأهلنا لنصف النهائي”.

وتابع: “سنلعب بشكل هجومي أمام الاهلي في مباراة مازيمبي القادمة، سنلعب بشكل طبيعي وسنخلق الفرص وسنسجل في الاهلي مثلما فعلنا أمام بترو أتليتكو”.

وأكمل: “ما لف نظري في الفريق المصري هو وسام أبو علي، فقد أرهق مدافعينا بسبب المراوغات التي يقوم بها، وكان الاهلي يعتمد عليه في الخروج بالكرة”.

واختتم: “فريقنا لن يكون رد فعل، سنأتي إلى القاهرة للتسجيل في بطل إفريقيا والفوز بالمباراة، وحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا”.