بفرمان كولر.. ثلاثي الاهلي خارج مباراة مازيمبي المقبلة

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي عدم المجازفة بالثلاثي أليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم في مباراة مازيمبي المقبلة.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي الجمعة القادمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستشهد حضور 50 الف مشجع على استاد القاهرة الدولي.

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وخضع أليو ديانج لجراحة في الركبة، وإمام عاشور لجراحة في الكتف، فيما يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بشد قوي في العضلة الخلفية.

ويقوم الثلاثي حاليًا بإجراء التدريبات التأهيلية وفق البرنامج المكثف الذي وضعه الجهاز الفني والطبي للفريق الأحمر، من أجل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الاهلي قد تعادل مع نظيره مازيمبي الكونغولي من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت الجمعة في الكونغو.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة.