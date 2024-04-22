شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدفع الشرط الجزائى كاملا لروى فيتوريا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة دفع الشرط الجزائى كاملا لروى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بعد انتهاء الإدارة القانونية بالجبلاية ووزارة الرياضة من دراسة العقد والإقرار بأحقيته في الشرط الجزائى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه يحق لفيتوريا قيمة 3 أشهر كشرط جزائي فى تعاقده مع الجبلاية، والأمور ستحل معه ودياً، ولن نسمح بدخول الاتحاد فى أى أزمة خلال المرحلة المقبلة، وسيتم تحويل المبلغ كاملا للخواجة خلال أسبوع.



وكان اتحاد الكرة أرسل عقد روي فيتوريا إلى الوزارة لدراسته مرة أخرى، وجاءت التوصية بدفع الشرط الجزائى ، وذلك لعدم تكرار أزمة مستحقات كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق.



وأكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة في وقت سابق، أن الاتحاد تلقى بالفعل إنذارا من محامى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى للمطالبة بالشرط الجزائى فى عقده الذى تم فسخه بعد خروج الفريق الوطنى من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها كوت ديفوار يناير الماضى.



وقال علام، إن الاتحاد المصرى ملتزم بالعقود التى أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا، في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية.