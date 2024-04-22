شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب جديد قبل مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسؤولو المقاولون العرب الزمن لتعيين مدير فني جديد للفريق، وذلك بعد رحيل محمد عودة المدير الفني السابق لذئاب الجبل، والذي قدم اعتذاراً لمجلس الإدارة عن عمد استكمال مهمته مع الفريق بسبب تراجع النتائج والتي كان آخرها الهزيمة أمام بلدية المحلة بهدفين نظيفين في الجولة 18 من الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري بالدوري، والذي يستضيفه ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

من جانبه قال محمد عودة، في بيان اعتذاره، إن نادي المقاولون العرب مؤسسة عريقة في منظومة كرة القدم المصرية طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية متوجها بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.