شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة اليوم من التدريبات بعد التعادل مع دريمز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات الجماعية بعد مواحهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويأتى قرار إراحة اللاعببن فى إطار الاستعداد لمباراة العودة أمام دريمز الغانى بنصف نهائي الكونفدرالية.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا، الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له الأحد المقبل.

وتعادل الزمالك سلبيا مع دريمز الغانى فى مباراة ذهاب نصف النهائي الأفريقي.

الزمالك أصبحت أمامه 3 سيناريوهات تؤهله لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، ويأتى السيناريو الأول فى تحقيق الفارس الأبيض الفوز على الفريق الغاني فى كوماسى، والسيناريو الثاني أن يحقق الزمالك الفوز بركلات الترجيح، حينما ينتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى، ويأتى السيناريو الثالث فى تعادل الزمالك مع دريمز الغاني بأى نتيجة إيجابية، حينها يتأهل الفريق الأبيض.