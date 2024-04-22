شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى إجراءات استقبال بعثة مازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري بالنادى الاهلى فى الساعات الأخيرة إجراءات استقبال بعثة مازيمبى الكونغولى المقرر وصولها إلى القاهرة الأربعاء المقبل، تمهيداً لمواجهة المارد الأحمر فى دوري أبطال أفريقيا.

ونظم الأهلى استقبالا يليق ببعثة مازيمبى الكونغولى رداً على الاستقبال المميز الذى لاقته بعثة المارد الاحمر أثناء تواجدها فى الكونغو.

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً في التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الكونغو.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري.