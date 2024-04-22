شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة المدرعات: الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى الملف الرياضى والبنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أركان حرب إيهاب لطفى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كثيرة فى الملف الرياضى، ومنها الفروسية.

وأضاف على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي للبطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة قامت بعمل بنية تحتية رياضية، ومنها نادى الفروسية الذى له نصيب كبير، حيث تم إنشاء نادى للفروسية بمواصفات عالمية على مساحة 27 فدان والذى سيستضيف البطولة العربية العسكرية فى نسختها الاولى، ويضم ملعب رئيسى وملاعب فرعية.

وأشار إلى أنه تقرر أن تضم البطولة منافسات للناشئين وبطولة جمهورية ايضا، مشيرا إلى أن هناك حدث سيتم استضافته أيضا فى عام 2025.

ويعقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام البطولة فى الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجارى بنادى الفروسية بالعاصمة الإدارية.