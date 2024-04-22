شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت محرم يقود المقاولون مؤقتاً بعد رحيل محمد عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة المقاولون العرب على عودة طلعت محرم إلى الإدارة الفني للفريق بشكل مؤقت لحين إنهاء التعاقد مع المدرب الجديد للفريق، وذلك قبل مباراة سموحة المقبلة في الدوري، وذلك بعد رحيل محمد عودة عن تدريب الفريق.

وسبق لطلعت محرم تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للمقاولون بعد رحيل شوقي غريب في بداية الموسم، ولعب المقاولون تحت قيادة محرم ضد طلائع الجيش في الدوري وفاز 2-1، وخسر من البنك الأهلي 3-1، وهزم مرتين في كأس الرابطة من المصري 1-0 والبنك الأهلي بنفس النتيجة، وتعادل مع الجونة 1-1.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري بالدوري، والذي يستضيفه ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.