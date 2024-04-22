شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة ذهاب نصف نهائي أفريقيا "مرضية للأهلي ومخيبة للزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج ممثلا الكرة المصرية في البطولات الأفريقية، الأهلي والزمالك، بنتيجة التعادل السلبي، في موقعة الذهاب في نصف النهائي، سواء في دوري الأبطال بالنسبة للأهلي أو كأس الكونفدرالية بالنسبة للزمالك.



وتعادل الأهلي مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف مع مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعتهما في الكونغو عصر الجمعة، بينما تعادل الزمالك مع دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.



ويحتاج الأهلي والزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الإياب يومي الجمعة والسبت المقبلين لضمان حجز بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية في البطولات الأفريقية، سواء بالفوز بأي نتيجة للأهلي أو الفوز والتعادل بأي نتيجة غير التعادل السلبي للزمالك.



وجاءت نتيجة الأهلي بالتعادل مع مازيمبي مرضية، حيث يلعب الأحمر خارج أرضه وعلى أرض المنافس وفي ظروف صعبة من درجة حرارة مرتفعة ولعب المباراة في الثالثة عصرا وعلى ملعب نجيل صناعي، على عكس الذي يعتاد لاعبي الأهلي اللعب عليه، بخلاف أن الاستاد كان ممتلئا عن آخره من جماهير بطل الكونغو.



في المقابل، حقق الزمالك نتيجة مخيبة بالتعادل السلبي أمام دريمز الغاني، كونه يلعب على أرضه ووسط 50 ألف مشجع من جماهيره، كما أن اللاعبين كانوا في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على الأهلي في المباراة الماضية بقمة الدوري المصري، ووضعوا أنفسهم في موقف صعب قبل خوض مباراة العودة في غانا يوم السبت المقبل.