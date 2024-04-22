شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة الحكم أمين عمر قبل مواجهة الاتحاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الحكم أمين عمر إدارة مباراة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري على ملعب الأخير فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وخاض الفريق تحت إدارة الحكم أمين عمر 20 مباراة، فاز 6 تعادل 7 خسر 7 وسجل 17 هدفًا واستقبل 17 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكة فى 7 لقاءات.

الدورى العام ..

* يوم 18 أبريل 2015 خسر من إنبى صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 9 أبريل 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن وإبراهيم حسن )

* يوم 28 أبريل 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس ( محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه )

* يوم 13 أكتوبر 2017 فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر بالقاهرة ( كريم بامبو )

* يوم 20 نوفمبر 2017 خسر من الأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق )

* يوم 30 يناير 2018 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية

* يوم 24 فبراير 2018 تعادل مع طنطا 2 / 2 بالإسماعيلية ( كريم بامبو 2 )

* يوم 15 مارس 2018 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالسويس ( ديجو كالديرون )

* يوم 3 نوفمبر 2018 تعادل مع المصرى صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 14 أبريل 2019 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب المصرى بالقاهرة ( محمود متولى )

* يوم 11 فبراير 2021 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 27 يونيه 2021 فاز على سموحه 3 / صفر بالإسكندرية ( بنسيون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب )

* يوم 23 نوفمبر 2021 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالجبل الأخضر ( محمد هاشم )

* يوم 10 فبراير 2022 تعادل مع فيوتشر صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 30 أبريل 2022 خسر من طلائع الجيش صفر / 1 بالقاهرة

* يوم 17 يونيه 2022 تعادل مع المقاولون العرب صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 27 يناير 2023 فاز على الداخلية 3 / 1 بالإسماعيلية ( محمد مخلوف وفراس شواط ومحمد الشامي )

* يوم 29 يونيه 2023 تعادل مع أسوان 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد الشامي )

كأس مصر ..

* يوم 21 فبراير 2020 خسر من بيراميدز فى ثمن النهائى صفر / 1

* يوم 27 مايو 2021 خسر من الزمالك فى ثمن النهائى صفر / 1

الإنذارات لـ 23 لاعبًا ..

• 6 إنذارات لمحمد هاشم

• 3 إنذارات لمحمد فتحى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وعمر الوحش ومحمد حسن

• إنذارين لمحمود عبد العاطى ” دونجا ” وباهر المحمدي ومحمد فوزي

• إنذار لكل من محمد البعلى ومحمود متولى والغانى ريتشارد بافور ومحمد عواد وشكرى نجيب ومحمد صادق ومحمد مجدى الجمل وإبراهيم أبو اليزيد وعماد حمدى وجان موريل ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع

الطرد لـ لاعبين ..

• الطرد المباشر لمحمد دسوقى

• الطرد بعد إنذارين لمحمد حسن

ضربة جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة المصرى 2017

4 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2017

• فى مباراة طنطا 2018

• فى مباراة الاتحاد 2021

• فى مباراة أسوان 2023