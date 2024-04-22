«زي الأهلي في مصر».. تعليق مثير للجدل من ميدو بشأن قرار رابطة دوري المحترفين السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، حالة من الجدل بتعليقه على تأجيل مباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي دون الرجوع للنادي الأهلي.

وفي تصريحات للتليفزيون السعودي، قال ميدو: "تم تأجيل مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي دون الرجوع للأهلي وفقا لحديث رئيس النادي الأهلي، هل يستطيع أحد تأجيل مباراة للهلال دون الرجوع إليه؟".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أقول إن الهلال مثل الأهلي في مصر لا يستطيع أحد عمل شيء يخصه دون الرجوع إليه".

وفي وقت سابق، قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، تأجيل مواجهة الأهلي والهلال، في الجولة 28 من دوري روشن، من 19 أبريل إلى 6 مايو، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء الهلال أمام العين الإماراتي لمدة 24 ساعة، بسبب الظروف الجوية في دولة الإمارات.