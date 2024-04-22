الأربعاء.. انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتنطلق البطولة من يوم 24 إبريل وحتي 27 إبريل، بمشاركة أكثر من 10 دول عربية بمدينة مصر الدولية الأوليمبية.

وأكد إسماعيل شاكر، رئيس اتحاد الفروسية، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة على استضافة إحدى البطولات العربية فى شهر أكتوبر المقبل، كما تستعد مصر للمشاركة فى بطولة الألعاب الفروسية 2026 التى ستقام بألمانيا.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر البطولة العربية العسكرية، أن الفروسية ستشارك فى الأولمبياد بفارس واحد، مع وجود خطة طموحة على مستوى الناشئين والمستوى المحلى على أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم بطولات فى أماكن سياحية مختلفة .

واختتم تصريحاته قائلا، "نسعى جميعا لنهضة الفروسية فى جمهورية مصر العربية".

ووجه العميد أركان يوسف دسمال الكوارى، رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للبطولة العربية العسكرية للفروسية، ومساعيه لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية.

وقال دسمال فى المؤتمر الصحفى للبطولة، إن الاتحاد العربى يعمل على تطوير الحركة الرياضية فى القوات المسلحة، وعقد دورات تدريبية وتاهيلية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة فى الدول العربية

واختتم حديثه مؤكدا أن المدينة الأولمبية إحدى القلاع الحديثة فى جمهورية مصر العربية، والتى ستستضيف البطولة العربية العسكرية فى نسختها الأولى فى الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجارى.