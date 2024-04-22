موقف ياسين بونو من صدام العين الإماراتي بنصف نهائي آبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب جمهور الهلال السعودي موقف الحارس المغرب ياسين بونو، من المشاركة مع الفريق خلال المواجهة المرتقبة ضد العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث فجر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، مفاجأة بخصوص موقف المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال من المشاركة في مواجهة العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين العين والهلال، في ملعب هزاع بن زايد، قد حسمها الزعيم الإماراتي بنتيجة “4-2″، ويكسر سلسلة انتصارات النادي السعودي المتتالية، لتتوقف عند 34 فوز.

ونشر المريسل عبر حسابه الشخصي في منصة “إكس”، تغريدة كشف فيها عن الحارس الذي سيتواجد في التشكيل الأساسي ضد العين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان محمد العويس قد شارك أساسيا في مواجهة الهلال والعين، على حساب المغربي ياسين بونو، بعد تفضيل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، اللعب بالبرازيلي ميشايل وضمه لقائمة الأجانب بدلا منه.

وأشار المريسل، أن ياسين بونو لن يلعب غدا الثلاثاء مع الهلال ضد العين، وسيتم الاعتماد على الدولي السعودي محمد العويس.

ويحتضن ملعب المملكة آرينا مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء، فيما يحتاج الزعيم للفوز بفارق 3 أهداف، من أجل العبور للمباراة النهائية.