التاريخ ينصف الإسماعيلى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم، الاثنين، نظيره الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري nile هذا الموسم.

التاريخ ينصف الإسماعيلى

يزخر تاريخ مسابقة الدوري بالعديد من المواجهات التي جمعت بين الفريقين حيث تقابلا في 97 مباراة، فاز الإسماعيلي في 46 والاتحاد في 26 وتعادل الفريقان في 25 مباراة.

سجل الاتحاد السكندري 91 هدفا في شباك الإسماعيلي، بينما أحرز لاعبو الدراويش 155 هدفا في شباك زعيم الثغر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الإسماعيلي 3/1 في مباراة الأسبوع الثانى من الدور الأول هذا الموسم على ملعب استاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب دورى nile برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 لقاء فاز فى أربع مواجهات وتعادل فى ست مباريات، بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

ويدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، الدفع بأحمد الشيخ لاعب الدراويش، فى التشكيل الأساسى أمام الاتحاد، وطلب من جهازه المعاون تجهيز أحمد الشيخ بدنيا للدفع به فى تشكيل الإسماعيلى أمام الاتحاد، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى الدقائق التى يحصل عليها منذ انتقاله للإسماعيلى فى الانتقالات الشتوية الماضية.