3 قرارات عاجلة من جوميز قبل مواجهة الزمالك ودريمز الغاني

اتخذر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدة قرارات عاجلة قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك مع نظيره دريمز من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف النهائي في المباراة التي لعبت أمس الأحد، ويستعد لخوض مباراة الإياب الأحد المقبل في غانا.

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وقرر جوميز السفر مبكرًا إلى غانا، وذلك للتعود على الأجواء هناك، حيث أن المباراة ستلعب في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت غانا.

كما قرر جوميز تخصيص تدريبات خاصة للمهاجمين من أجل استغلال أنصاف الفرص التي ستتاح للفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام دريمز.

واستقر جوميز على تخصيص جزء من مران الفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة للتدرب على ركلات الجزاء الترجيحية لاحتمالية نهاية المباراة بالتعادل السلبي والاتجاه لخوض ركلات الجزاء.

ويسعى الزمالك للفوز في مباراة دريمز المقبلة أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لحسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية.