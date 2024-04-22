كاف يكشف عن طاقم حكام مباراة الزمالك ودريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مسئولي نادي الزمالك بحكم مباراة الفريق المقبلة في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تلعب مباراة الإياب الأحد المقبل في غانا.

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وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك ودريمز الغاني بقيادة التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، على أن يعاونه كلاً من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي، والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، و الموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكمًا بتقنية الفيديو، على أن يعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال، فيما اختار الكاف النيجيري سانوسي محمد مراقبًا للمباراة، فيما يراقب النيجيري تشيكويدي كاليستوس الحكام.

ويحتاج الأبيض للفوز في مباراة الإياب على حساب دريمز، أو التعادل إيجابيًا بأي نتيجة لحسم التأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحافظ نادي الزمالك على سجله خاليًا من الهزائم في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم للمباراة التاسعة على التوالي.