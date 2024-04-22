الكاف يعلن عن طاقم حكام مباراة الاهلي ومازيمبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الاهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي الجمعة القادمة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع.

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وأسند كاف مهمة التحكيم على مباراة الاهلي ومازيمبي المقبلة للحكم الكيني واريرو كاماكو، على أن يعاونه جليبريت شيرويت، ستيفن أونايانجو، والجامبي لامين جامييه.

فيما يتواجد في تقنية حكم تقنية الفيديو ماريا ريفيت من موريشيوس، ويساعدها الجزائري لحلو بن براهم في تقنية الفيديو المساعد. .

وتعادل الأحمر سلبيًا مع نادي مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي لعبت السبت في الكونغو.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.