الحكم في قضية جديدة لـ مرتضى منصور

أصدرت محكمة جنح النقض، حكمًا في قضية جديدة لصالح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وقضت المحكمة، اليوم الإثنين، بتأييد قرار الغرامة الموقعة على أبوالمعاطي زكي، الناقد الرياضي، بقيمة 10 آلاف جنيه بعد إدانته بسبّ وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة العامة اتهامًا إلى زكي بارتكاب جريمة السب والقذف والتعدي والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس نادي الزمالك السابق.

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وكان مرتضى منصور قد تقدم بشكوى ضد أبوالمعاطي زكي، والتي اتهمه خلالها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن محكمة النقض، كانت قد أصدرت قرارًا، يوم السبت، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.