قرار عاجل من رئيس برشلونة بسبب الأخطاء التحيكيمة في مباراة الكلاسيكو

تحدث الإسباني خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة على القرارات التحكيمية في مباراة فريقه أمس أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

وقال لابورتا في تصريحات له اليوم: “أعزائي المشاهدين ومحبي كر القدم، كرئيس لنادي برشلونة أود أن أعبر لكم على عدم رضاي عن القرارات التحكيمية في مباراة الكلاسيكو”.

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وأضاف: “كما تعلمون جيدًا لم أكن من المدافعين الكبار عن تقنية الفيديو، وسوء استخدامها في مباراة الكلاسيكو أثر علينا بكل تأكيد، وإن كانت هذه التقنية وضعت لتقلل من الأخطاء وأن تكون هناك عدالة بين الفرق”.

وتابع: “كانت في مباراة الأمس عدة لقطات مثيرة للجدل، ومن بينها ركة كانت بارزة ويمكن أن تغير نتيجة المباراة النهائية”.

وأكمل: “أريد أن أخبر الجميع أننا في نادي برشلونة سنطلب فورًا من لجنة الحكام والاتحاد الإسباني تزويدنا بكل الصور والتسجيلات التي أنتجت خلال تلك اللقطة”.

واختتم: “في حالة ثبوت أننا كنا نستحق ركلة جزاء في مباراة برشلونة أمس ضد ريال مدريد سنطالب فورًا بضرورة إعادة المباراة كما فعلنا هذا الأمر سابقًا في الدوري الأوروبي”.