هل أجبرت على الاعتزال؟ إبراهيم نور الدين يكشف كواليس اختياره للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، كواليس اختياره لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وموقفه النهائي من اعتزال التحكيم بنهاية الموسم.

قال إبراهيم نور الدين في تصريحات تلفزيونية: "لم أتراجع عن قرار اعتزالي.. سأجلس مع المسؤولين واعتزل بشكل يليق بي، وأنا معتاد على النجاح لذا سأدرس الخطوة المقبلة لي".

أكمل: "لم يُجبرني أحد على الاعتزال، وهل لو تم إجباري سأقود مباراة الزمالك والأهلي، وما استفزني ما كان يُقال إن قيادتي لمباراة الزمالك والأهلي تكريم لمسيرتي".

أضاف: "لم أطلب إدارة القمة ولكن بالطبع كنت أتمنى قيادتها، وكنت أعلم بقيادتي للمباراة منذ بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة".

وأتم تصريحاته: "توليت مباراة بيراميدز وطلائع الجيش ليتأكدوا من جاهزيتي للمباراة، وبُلغت بقيادة المباراة بصورة رسمية قبل ميعادها بـ 48 ساعة ولكن كان يتم تجهيزي من قبل ذلك".

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