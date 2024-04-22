شوبير يعلن حكم مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏الكيني بيتر واريرو حكما لمباراة الأهلي ومازيمبي".

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

اقرأ أيضا:

"مش هتشمها وأحفادي هيكتسحوك".. مرتضى منصور يهاجم أيمن ممدوح عباس

"زي الأهلي عندنا في مصر".. ميدو يثير الجدل بما حدث في الدوري السعودي مع الهلال

"شيكابالا ماينفعش".. رضا عبدالعال يفتح النار على جوميز ويتغنى بلاعب الزمالك: أحسن من فتوح